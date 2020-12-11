«ريم الردان».. حكاية أول مصرية تحصل على درجة ضابط مناوبة ملاحية

تعتبر ريم إبراهيم الردان، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، هى أول فتاة مصرية تصل إلى درجة ضابط مناوبة ملاحية على سفن الصيد، بعدما كانت هذه المهنة مقتصرة فقط على الرجال، بعدما أصرت على تحقيق حلمها منذ الصغر.وتقول «الردان»، لـ«الدستور»، إن حلم الالتحاق بالكلية العسكرية يراودها منذ الصغر، وقد وجدت حلمها في كلية المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن تخرجت في الكلية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، لافتة إلى أن دفعتها تضم 6 طالبات و14 طالبًا.وتضيف: «سعيدة جدًا بحصولى على جواز سفر بحري لأول فتاة مصرية، وأن أصبح قبطانًا يومًا ما»، مؤكدة أنها في البداية كانت تتعرض لبعض المضايقات، بسبب أن هذه المهنة مقتصرة على الرجال، ولكن مع الوقت تم تشجيعها من الجميع وأولهم أسرتها.وتوضح: «كنت أعلم أن التحاقى بهذا المجال ليس بالأمر الهين، لكنني قررت خوض التحدي، خاصة أن سوق العمل تتطلب تلك التخصصات الجديدة»: مضيفة: «الغرض من دخولى هذه الكلية هو البحث عن مجال جديد، وعن طريقها عرفت أننى من الممكن أن أعمل في المجال البحري أو الاستزراع السمكي أو ضمن مراقبي المصائد والمحللين لنتائج المخزون السمكي».وتكمل حديثها: «دكتور حاتم حنفي عميد الكلية كان يشجعنا دائمًا، ويقول لنا ماذا تحتاج سوق العمل، والداعم للطلاب هو والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية»، مشيرة إلى أن الكلية كانت دائما تدربهم تدريبات عملية فى الحقيقة، وكان يوجد اهتمام بالغ بهذا الأمر، موجهة الشكر لأسرتها لتشجيعها ودعمها لتحقيق حلمها.