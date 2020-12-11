رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ريم الردان».. حكاية أول مصرية تحصل على درجة ضابط مناوبة ملاحية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:32 م
ريم الردان
ريم الردان
ريم محمود
طباعة
تعتبر ريم إبراهيم الردان، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، هى أول فتاة مصرية تصل إلى درجة ضابط مناوبة ملاحية على سفن الصيد، بعدما كانت هذه المهنة مقتصرة فقط على الرجال، بعدما أصرت على تحقيق حلمها منذ الصغر.

وتقول «الردان»، لـ«الدستور»، إن حلم الالتحاق بالكلية العسكرية يراودها منذ الصغر، وقد وجدت حلمها في كلية المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن تخرجت في الكلية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، لافتة إلى أن دفعتها تضم 6 طالبات و14 طالبًا.

وتضيف: «سعيدة جدًا بحصولى على جواز سفر بحري لأول فتاة مصرية، وأن أصبح قبطانًا يومًا ما»، مؤكدة أنها في البداية كانت تتعرض لبعض المضايقات، بسبب أن هذه المهنة مقتصرة على الرجال، ولكن مع الوقت تم تشجيعها من الجميع وأولهم أسرتها.

وتوضح: «كنت أعلم أن التحاقى بهذا المجال ليس بالأمر الهين، لكنني قررت خوض التحدي، خاصة أن سوق العمل تتطلب تلك التخصصات الجديدة»: مضيفة: «الغرض من دخولى هذه الكلية هو البحث عن مجال جديد، وعن طريقها عرفت أننى من الممكن أن أعمل في المجال البحري أو الاستزراع السمكي أو ضمن مراقبي المصائد والمحللين لنتائج المخزون السمكي».

وتكمل حديثها: «دكتور حاتم حنفي عميد الكلية كان يشجعنا دائمًا، ويقول لنا ماذا تحتاج سوق العمل، والداعم للطلاب هو والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية»، مشيرة إلى أن الكلية كانت دائما تدربهم تدريبات عملية فى الحقيقة، وكان يوجد اهتمام بالغ بهذا الأمر، موجهة الشكر لأسرتها لتشجيعها ودعمها لتحقيق حلمها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020

الصور

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

الأكثر قراءة

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

غدا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو

اليوم حفل مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» للفلسطيني ناجي الناجي

حمدي مصطفي.. جندي مجهول فى سلاسل «روايات الجيب»