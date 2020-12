بدء تحقيقات أمريكية في صفقة كوشنر وقطر بقيمة مليار دولار

بدأ الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، فتح تحقيق حول رغبة جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تأمين مليار دولار لإنقاذ ناطحة سحاب تملكها عائلته، وما إذا كان ذلك الأمر له دور في قرار الرئيس ترامب بدعم المقاطعة العربية ضد قطر.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أرسل مشرعون من لجنتي المالية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، طلبًا للاطلاع على وثيقة واسعة النطاق لشركة Brookfield Asset Management، التي تعد جهاز قطر للاستثمار من بين الداعمين الماليين الرئيسيين لها، ووقعت عقد إيجار طويل الأجل لبرج المكاتب في عام 2018.وجاءت الصفقة في أعقاب جهود محمومة من قبل عائلة كوشنر لجمع أموال كافية لسداد دفعة رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار على البرج، وتزامن ذلك مع سلسلة من التحولات الحادة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قطر.في ذلك الوقت، كان كوشنر، يلتقي بقادة الشرق الأوسط خارج القنوات الدبلوماسية التقليدية، ويتولى دورًا بعيد المدى في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية.وكتب السناتور "رون وايدن" والنائب "جواكين كاسترو": "بينما ادعت "Brookfield" أن الممثلين القطريين لم يشاركوا في صفقة الناطحة "666 Fifth Avenue"، ما زلنا قلقين من أن الأموال القطرية انتهى بها الأمر بتأمين مليار دولار لشركة مرتبطة مباشرة بجاريد كوشنر ".وأضافوا: "قوانين تضارب المصالح الجنائية الفيدرالية لكبار مسؤولي البيت الأبيض، لا تشمل فقط الأمور التي تؤثر على مصالحهم المالية الخاصة، ولكن مصالح أقاربهم المباشرين".وبناء على طلب كوشنر، اشترت الشركة "666 Fifth Avenue" في عام 2007 مقابل 1.8 مليار دولار وسعت في البداية إلى إعادة تحديد موقع الأصل، لكنها خططت لاستبداله بناطحة سحاب جديدة من شأنها أن تحتوي على شقق سكنية وفندق ومحال تجارية.وأوضحت "فايننشال تايمز" أنه من بين مجالات التركيز التي حددها محققو الكونجرس قرار " Brookfield" دفع ما يقرب من قرن من الإيجار مقدمًا عندما استأجرت " 666 Fifth Avenue" في عام 2018، وذلك قبل أشهر من استحقاق رهن كوشنر العقاري.وأشار التقرير، إلى أن اتفاق " Brookfield" مع عائلة كوشنر، جاء في وقت كانت فيه إدارة ترامب تتأرجح بين دعم قطر وانتقاد الإمارة بسبب دعمها للإرهابيين، مما تسبب في موقفًا محفوفًا بالمخاطر لحليف تقليدي للولايات المتحدة، يخضع لمقاطعة اقتصادية من قبل جيرانه بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وبعد فترة وجيزة من فرض المقاطعة في عام 2017، حث وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيلرسون، الحكومة السعودية على إنهاء المقاطعة، ولكن سرعان ما تم تقويضه من قبل ترامب، الذي أعلن موافقته على الإجراء السعودي بعد ظهر اليوم نفسه.وفي رسالة منفصلة فيما يتعلق بعمل كوشنر في سياسة الشرق الأوسط، قال كل من السناتور "رون وايدن" والنائب "جواكين كاسترو": "الانعكاس المذهل في السياسة الأمريكية تجاه قطر يثير تساؤلات جدية حول الدور الذي ربما لعبه جاريد كوشنر - والمصالح المالية لعائلته - في التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالمقاطعة."ولم ترد شركة " Brookfield" أو شركات كوشنر أو البيت الأبيض، على طلبات "فاينانشال تايمز" للتعليق على الأمر.