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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى حجر كفر الدوار

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:32 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهد مستشفى كفر الدوار العام "الشاملة"، والمخصص للحجر الصحي، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إجراء العملية بنجاح، واستقرت الحالة الصحية للسيدة والجنين.

وقام بإجراء العملية فريق طبي مكون من كل من: الدكتور مدحت هليل، رئيس النساء والتوليد، والدكتور أحمد عبدالهادي، أخصائي نساء، والدكتور ممدوح جاد، أخصائي التخدير، والدكتور شكري النجار، أخصائي الأطفال، والدكتور أحمد المغربي، وفريق التمريض: صباح ياقوت، هبة أمين، سها رمضان، مروة حسن.

من جانبه، قال الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار الشاملة للحجر الصحي، وفقا لبيان إعلامي، اليوم الجمعة، إن المستشفى شهد عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية للأم وللطفل الذي تم إيداعه الحضانة، وهما بصحة جيدة داخل المستشفى، وجارٍ متابعتهما على مدار الساعة من قبل أعضاء الفريق الطبي.

ووجّه مدير مستشفى كفر الدوار العام خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والعاملين بالمستشفى على المجهود العظيم الذي يبذلونه خلال تلك الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد، في مواجهة وباء كورونا بأطباء يحتذى بهم وبمجهودهم في مواجهة الوباء.

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