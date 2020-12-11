زراعة 800 نخلة في مسار العائلة المقدسة بكفرالشيخ

أعلن اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بدء العمل في زراعة 800 نخلة بمسار العائلة المقدسة في منطقة سخا، وذلك ضمن خطة جعلها مسارا سياحيا عالميا خلال الفترة القادمة.ويعد ذلك المسار أطول مسار ديني في العالم في مصر يبلغ طوله نحو 3500 كيلومتر، ويمر على 25 نقطة في مصر، بما فيها محافظة كفرالشيخ.وقال رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إنه سيتم تجميل وتطوير مسار العائلة المقدسة في المحافظة والذي يشمل زراعة النخيل على الجانبين، باعتباره رمزا للسيد المسيح والسيدة العذراء ودهان الواجهات الملاصقة لكنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا باللون الأبيض ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى الكنيسة.