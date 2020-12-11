فصل الكهرباء عن شوارع حي غرب مغاغة بالمنيا للصيانة غدًا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أنه سيتم فصل مغذي الكهرباء الخاص بالشواني لاستكمال أعمال الصيانة الدورية على المغذي، غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة صباحا، على أن يكون التوصيل في نفس اليوم.وقال المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها تقع في حي غرب المدينة وهي شارع الشواني - مساكن ميانه، مبنى المرور، والصرف ١،٢ _ شارع بورسعيد، بنك ناصر، عمارات الفشنية، المطافي الغربية، ساحة ومبني النقل بالأتوبيس، مساكن المطافي، الطرق، جامع القوات المسلحة.وأكد رئيس المركز أنه تم التنبيه علي القائمين بأعمال الصيانة بسرعة الإنتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية ممكنة وسرعة إعادة التيار الكهربائي حرصا على راحة المواطنين رغم أهمية أعمال الصيانة ولعدم تكرار الشكاوى من قطع التيار الكهربائي.