1866 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1866 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 352968 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان أورده موقع (إسرائيل ناشونال نيوز)، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2959 حالة عقب تسجيل 10 وفيات جديدة منذ أمس الخميس.وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة في إسرائيل يبلغ الآن 16298 شخصًا، من بينهم 15472 حالة تخضع للعلاج في المنازل، و826 آخرين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات والفنادق المخصصة لاستقبال مصابي "كورونا".