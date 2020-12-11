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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1347 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بكورونا فى العراق

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:08 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 572 ألفا و600 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 23 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12549 حالة بعد تسجيل 23 حالة وفاة اليوم.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 503 آلاف و897 حالة، بعد تسجيل 1930 حالة شفاء اليوم أيضا.

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