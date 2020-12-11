127 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و893 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء 1397 فحصًا، كشف عن تسجيل 127 إصابة مؤكد، مضيفة أن إجمالي المتعافين بلغ 16015 شخصًا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 345 شخصًا، موضحة أن هناك 532 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.