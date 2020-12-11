تحصين 86 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بتحصين الثروة الداجنة بالمزارع والمنازل ضد فيروس "إنفلونزا الطيور" للحفاظ علي الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.وأكد وكيل الوزارة لشئون الطب البيطري بالمحافظة الدكتور بركات محمد علي، في تصريح له، أنه تم تشكيل 176 لجنة بيطرية تضم 528 طبيبا بيطريا ومعاونا فنيا وعاملا وتحصين 86 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور في عدد من المزارع والمنازل لإكسابهم مناعة ضد هذا المرض خلال شهر نوفمبر الماضي.وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأوقاف، الصحة، الزراعة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ضد إنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة وزيادة إنتاجيتها، مؤكدًا أن الشرقية خالية من فيروس إنفلونزا الطيور، ولم تثبت التحاليل الدورية ظهور أي حالات.