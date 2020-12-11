المستشارة الألمانية لا تستبعد فرض مزيد من العقوبات على تركيا

لا تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من حيث المبدأ، تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا.وأشارت «ميركل»، اليوم الجمعة، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى ضرورة انتظار تقرير من مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد ضد أنقرة، والذي من المنتظر أن يكون متاحًا بحلول مارس القادم.ولفتت المستشارة الألمانية إلى أنه يتعين مناقشة الأمر أيضًا داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفة: «في هذا الصدد، لا يمكنني الآن أن أقول أي شيء عن مسألة صادرات الأسلحة من ألمانيا، ولا عن أفكار أخرى».وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات، حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير مشروع قبالة سواحلهما في المنطقة، وترفض أنقرة هذه الاتهامات قائلة إنها تبحث عن الغاز في المياه المنتمية إلى الجرف القاري لها.وتحظر الحكومة الألمانية، حتى الآن، تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري.