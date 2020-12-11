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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الوقاية خير من العلاج».. موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:25 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العنانى
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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 18 ديسمبر الجاري تحت عنوان: "الوقاية خير من العلاج".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أهل العلم على أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه، وقد قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ " (صحيح البخاري).

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه، وعلى أخيه الإنسان، وعلى مجتمعه، وعلى الإنسانية جمعاء، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني، والأخذ بأسباب العلم، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء، حيث قال سبحانه وتعالى: " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".

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