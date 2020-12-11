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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران تسجل 9594 إصابة و232 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، عن تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و232 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي نحو 788 ألف شخص من المصابين حتى اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة سادات لاري، في تصريح، اليوم الجمعة، منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى مليون و92 ألفا و617 إصابة مؤكدة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1408 أشخاص مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولفتت لاري إلى تعافي 787 ألفا و853 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأضافت أن 5760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت إلى تسجيل 232 حالة وفاة من المصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 51728 حالة وفاة.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الى إجراء 6 ملايين و611 ألفا و783 اختبارا، لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

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