مؤشرات إيجابية ودلالات استراتيجية.. أرباح مصر من زيارة السيسي لفرنسا

وبعيدًا عن المظاهر والاحتفالات ما المكاسب التي حصدتها مصر من تلك الزيارة؟

أولًا إقتصاديًا: اتفاقيات بقيمة 7.5 مليار يورو

عسكريًا:

استراتيجيًا " اهتمام الزيارة بالأمن واستقرار المتوسط

السادس من ديسمبر 2020، أصبح تاريخًا فاصلًا في تاريخ العلاقات المصرية - الفرنسية، حيث دُونَّ الرئيس عبد الفتاح السيس اسمه من ذهب بتلك الزيارة.استقبال اسطوري في فرنسا للوفد الرئاسي المصري، رسخ هذه الفكرة، فتعدد مظاهر الاحتفال بالسيسي في باريس، كانت منذ دخوله قصر انفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس.وعزف الموسيقى العسكرية السلام الجمهورية المصري والفرنسي في استقبال الرئيس، حيث استقبل الحرس الجمهوري الفرنسي الرئيس السيسي، في أول لقاء له في الزيارة استقبالًا بالخيالة في ساحة الانفاليد.وفرضت الشرطة الفرنسية، تشديدات أمنية حول الزيارة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام، فضلًا عن وجود المصريين بفرنسا الذين نظموا مظاهرة تأييد وحب للرئيس للسيسي لحظة وجوده في فرنسا.وهو ما جعل الزيارة موضع للاهتمام الأول في وسائل الإعلام الغربية والاوروبية، واصفين إياها بأنها فريدة لم يحظى بها رؤساء أمريكا سواء ترامب ومن قبله أوباما.تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، اهمها في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والصحة والبنية الأساسية.وبلغة الأرقام قُدرت الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بـ 7.5 مليار يورو.التقى الرئيس السيسي بجييوم فوري، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامته بباريس.وشهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون مع " إيرباص" التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معربًا عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.العاصمتان القاهرة وباريس تتشاركا سويًا في أمن واستقرار المتوسط وكذلك شمال إفريقيا خاصة ليبيا، وتتعاونا كذلك من أجل استقرار لبنان وسوريا والعراق وغيرها من الدول ذات الاهتمام المشترك، فالزيارة لها أبعاد دولية وإقليمية وثنائية.