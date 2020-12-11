«بنتين من مصر»..10 معلومات عن أول فتاتين تعملان ضابط مناوبة ملاحية

علاقتهما بالبحر قديمة منذ الصغر، لهما قصة نجاح هزت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، هما«ريم وميادة» أول فتاتين في مصر حصلتا علي جواز سفر بحرى علي سفن الصيد، وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنهما.- حصلتا ريم ابراهيم الردان، وميادة رمضان السهيلى،علي اول جواز بحرى بمصر في سابقه هى الأولي من نوعها.- كانت بدايتهما في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عندما التحقتا بكلية المصايد والاستزراع المائي.- بدأتا الفتاتين فى مجال ظل لقرون حكرا علي الرجال، استطاعتا"ريم وميادة " تسجيل حضور العنصر النسائي في تجربة أخرى؛ وهي الوصول إلي درجة ضابط مناوبه ملاحية علي سفن الصيد.- ميادة رمضان السيهلى 23 عامًا، تخرجت من كلية المصايد والاستزراع السمكى بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصلت على دورات الحتميات واجتياز الاختبارات التأهيلية للحصول على شهادة معتمده من هيئة السلامة البحرية.- قررت الالتحاق بكلية المصايد والاستزراع المائى نظرا لانها تنتمى إلى عائلة تعمل فى مجال الصيد بالوراثة.-ريم ابراهيم الردان، 22 عامًا، كان يراودها حلم الالتحاق بالكليات العسكرية والسبب عائلتها.- وجدت ضالتها فى الالتحاق بكلية المصايد والاستزراع المائى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.- تخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف لافتة الي دفعتها تضم 6 طالبات و14 طالبًا.- تقول فى تصريحات إنها سعيدة بكونها أول فتاة تحصل على جواز سفر بحرى والعمل كضابط مناوبه ملاحية.- خضعتا الفتاتان لتدريبات شاقة سواء بالنزول إلى مزادات بيع الاسماك اوالتدريب فى الموانىء- الكلية لاتؤهل فقط للعمل على ظهر سفن الصيد بل تؤهل أيضا للعمل في إدارة المصايد، والثروة السمكية، ومراقبين مصايد، ومنظمين تقييم المخزون السمكى وهيئة البحث العلمى.