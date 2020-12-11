معهد بانتون ينشر قائمة الألوان الرسمية لموضة موسم عام 2021
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:28 م
سلمى بدرطباعة
نشر معهد بانتون للالوان موضة الألوان لموسم عام 2021، فهي مجموعة تعكس جمال الازهار في الحدائق وتجدد التفاؤل وتجعل من يرتديها يشعر بالحيوية، تجمع بين مستوى من الراحة والاسترخاء مع الطاقة التي تشجع وتعزز المزاجد الجيد.
مجموعة ألوان الباستيل لعام 2021:
- كورال محروق.
- أرجواني وردي.
- أكوا.
- أخضر فاتح.
- سيرولين.
- أصفر فاقع.
درجات الألوان الزرقاء لعام 2021:
- أزرق نيلي.
- أزرق فرنسي.
درجات اللون الأحمر الدافىء والبرتقالي لعام 2021:
- أحمر لافا.
- الصدأ.
- برتقالي.
- ماريجولد.
درجات اللون البنفسجي والوردي لعام 2021:
بنفسجي غامق.
وردي شربات.
- درجات اللون الأخضر موضة عام 2021:
أخضر فاتح.
أخضر زرعي.
أخضر زيتي.
مجموعة ألوان الباستيل لعام 2021:
- كورال محروق.
- أرجواني وردي.
- أكوا.
- أخضر فاتح.
- سيرولين.
- أصفر فاقع.
درجات الألوان الزرقاء لعام 2021:
- أزرق نيلي.
- أزرق فرنسي.
درجات اللون الأحمر الدافىء والبرتقالي لعام 2021:
- أحمر لافا.
- الصدأ.
- برتقالي.
- ماريجولد.
درجات اللون البنفسجي والوردي لعام 2021:
بنفسجي غامق.
وردي شربات.
- درجات اللون الأخضر موضة عام 2021:
أخضر فاتح.
أخضر زرعي.
أخضر زيتي.