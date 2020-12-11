معهد بانتون ينشر قائمة الألوان الرسمية لموضة موسم عام 2021

مجموعة ألوان الباستيل لعام 2021:

درجات الألوان الزرقاء لعام 2021:

درجات اللون الأحمر الدافىء والبرتقالي لعام 2021:

درجات اللون البنفسجي والوردي لعام 2021:

- درجات اللون الأخضر موضة عام 2021:

نشر معهد بانتون للالوان موضة الألوان لموسم عام 2021، فهي مجموعة تعكس جمال الازهار في الحدائق وتجدد التفاؤل وتجعل من يرتديها يشعر بالحيوية، تجمع بين مستوى من الراحة والاسترخاء مع الطاقة التي تشجع وتعزز المزاجد الجيد.- كورال محروق.- أرجواني وردي.- أكوا.- أخضر فاتح.- سيرولين.- أصفر فاقع.- أزرق نيلي.- أزرق فرنسي.- أحمر لافا.- الصدأ.- برتقالي.- ماريجولد.بنفسجي غامق.وردي شربات.أخضر فاتح.أخضر زرعي.أخضر زيتي.