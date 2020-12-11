محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل فى تطوير الطرق والمشروعات التنموية

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، آخر مستجدات العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، والمشروعات التنموية والخدمية فى إطار الطفرة الملموسة فى مجال مشروعات الطرق والخدمات التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيا مع مختلف المشروعات القومية الجارية.جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعدد من الشركات المنفذة للمشروعات لمتابعة سير العمل بها.واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز بشأن نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع نهضة بورسعيد "البترول سابقا" وشارع الرحاب، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية على أعلى درجة من الكفاءة، نظرا لأهمية المنطقة والتي تعتبر امتدادا لمحور ٣٠ يونيو وواجهة بورسعيد من جهة الجنوب، وتكتسب أهمية خاصة بعد بدء تشغيل الميناء البري الجديد، لافتا أن أعمال التطوير التى تتم تشمل أيضا توسعة الأرصفة لمنع التكدس والازدحام وتخفيف الضغط على شارع ٢٣ ديسمبر، بما يستوعب الحركة المرورية التي ستشملها المنطقة وكذلك مشروع بازار بورسعيد الجديد وسوق العصر ٢.