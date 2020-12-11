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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:36 م
مسلّة في بولندا
مسلّة في بولندا
وكالات
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ظهرت في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية مسلّة معدنية غامضة، شبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أشخاصًا كانوا يمارسون رياضة الهرولة الصباحية في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدتهم هذه المسلّة.

وبلغ طول المسلّة الفضية اللون ثلاثة أمتار، وقد غرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط النهر.

وأوضحت السلطات البلدية في صفحتها على شبكة "فيسبوك" أن "قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمين" للنهر. وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

وظهرت مسلّات أخرى بعد بضعة أيّام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب وسائل إعلام.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "2001، أوديسي الفضاء".

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ذي موست فايمس أرتيست" وتتخذ مقرا لها بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مسئوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر "إنستجرام" وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.

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