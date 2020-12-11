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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تناشد أبناءنا في ألمانيا والسويد بالانضمام لمعسكر «اتكلم عربي»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:49 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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دعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناءنا في ألمانيا والسويد من الفئة العمرية (٦-١٤سنة) -بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم عربي" الذي سينعقد على مدار يومين (السبت والأحد القادمين 12 - 13 ديسمبر) وذلك عبر تطبيق "زووم".

وطالبت الوزارة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة كل من يرغب في الاشتراك بالمسارعة بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي 👇
https//:wellspringegypt/.comregister

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن رعايته لمبادرة اتكلم مصري لتكون من أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

ويمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصري"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

https//:www.facebook.com/etkallem/.masry

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