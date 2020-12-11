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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن مبادرة إنهاء «قوائم الانتظار».. إجراء 7276 عملية جراحية بالمنيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:02 م
عملية جراحية
عملية جراحية
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه تم إجراء 7276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات منذ بداية العمل فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة منها 905 عمليات جراحة أورام، و208 جراحات عظام، و4364 جراحة عيون، و466 جراحة مخ وأعصاب، و333 قلب مفتوح، و1000 قسطرة قلبية.

وأضاف نادي، أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتأمين الصحى، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهًا بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

من ناحيته أكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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