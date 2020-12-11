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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تُعلن موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية رسميًا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:00 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر.

وقال «القصير»، إن ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد «بيض المائدة، والتفريخ، والكتاكيت» من مصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

يأتي ذلك وفقًا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية «الأبقار، الماعز، الضأن»، إلى الإمارات، واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه وفقًا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الإمارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التي تم تحديدها في الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد «الكتاكيت، وبيض التفريخ، وبيض المائدة» من مصر، فضلًا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عددًا من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

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