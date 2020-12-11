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محافظات

استخراج 2 طن مخلفات من قاع البحر ضمن مبادرة نظافة شواطئ الغردقة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:49 م
مبادرة نظافة شواطئ
مبادرة نظافة شواطئ الغردقة
علي عواد
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شارك عدد من الغواصين المصريين والأجانب، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة شبابية لتنظيف وتطهير قاع شواطئ الغردقة، واستخراج المخلفات منها، حيث تمكن الغواصين من استخراج ما يقرب من 2 طن مخلفات بلاستيكية وصلبة.

وأكد أحمد القوصي أحد منظمي المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى نظافة قاع البحر، والحفاظ على التوازن البيئي لحماية الكائنات البحرية من التلوث، مؤكدًا أن حماية البيئة البحرية مسؤولية الجميع من أفراد ومنظمات مجتمع مدني، لافتًا إلى أن المبادرة شارك بها عدد 50 غواصا، مصريين وأجانب، ومشاركة أصغر غواصين هما جويرية محمود ومحمد المدرك، والذان يبلغان 14 عامًا.

من جانبه أكد محسن حفني، أحد منظمي بالمبادرة، إن الخطر من وجود المخلفات في أعماق البحر يجب ألا يستمر، لأنه يؤثر بشكل كبير على البيئة المحيطة، ويطال الإنسان نفسه.

وأوضح "حنفي" أحد المنظمين، أن الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها هو واجب على كل الجهات والمؤسسات المجتمعية، مشرًا إلى أن الإنسان تسبب في تناقص أعداد الكائنات البحرية بسبب التلوث، ولاسيما الحيتان، مما يجعل التوقف عن إلقاء المخلفات بالبحر وحمايته أمرا ضروريا. اضغط

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