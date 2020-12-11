عقب وفاته بكورونا.. رابطة الصحفيين بكفرالشيخ تنعى الزميل طه الملا

نعت رابطة الصحفيين بكفرالشيخ، الزميل الصحفي طه الملا، وذلك عقب وفاته بفيروس كورونا في قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ليكون بذلك أول صحفي يتوفى بالفيروس في المحافظة.وقالت الرابطة، في بيان لها اليوم، إن الزميل طه الملا، كان مثالًا للصحفي الوطني الذي يتحرى الدقة فى كل ما ينشره ويبتعد عن الشائعات، كما كان مثالًا للصحفي المميز والمهني، وكان حسن الخلق وعفيف اللسان.واختتم البيان، قائلا: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".