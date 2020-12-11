رومانيا تسجل 6460 إصابة جديدة بكورونا

سجلت رومانيا 6460 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 545 ألفا و567 حالة.وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 13 ألفا و116 حالة.