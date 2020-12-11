بإطلالة ملائكية.. رنا سماحة عروس 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحفل زفاف المطربة رنا سماحة والملحن سامر أبوطالب في ليلة رومانسية حضرها عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا أن يشاركوا الزوجين فرحتهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.وظهرت رنا ملكة بفستان أوف وايت منقوش مطرز، جعلها عروس عام 2020، واعتمدت على تسريحة برفع شعرها، مع الاعتماد على ماكياج هادئ من الألوان الترابية التى تناسب وجهها الطفولي.كانت رنا متحمسة للغاية خلال حفل الزفاف، شاركت فرقة الموسيقى في العزف، وكذلك في الرقص مع صديقاتها، كذلك العريس في فرحة شهد عليها الفنانان تامر حسني ومينا عطا وغيرهما.