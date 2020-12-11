رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بإطلالة ملائكية.. رنا سماحة عروس 2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:44 م
رنا سماحة
رنا سماحة
شيماء دهب
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحفل زفاف المطربة رنا سماحة والملحن سامر أبوطالب في ليلة رومانسية حضرها عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا أن يشاركوا الزوجين فرحتهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت رنا ملكة بفستان أوف وايت منقوش مطرز، جعلها عروس عام 2020، واعتمدت على تسريحة برفع شعرها، مع الاعتماد على ماكياج هادئ من الألوان الترابية التى تناسب وجهها الطفولي.

كانت رنا متحمسة للغاية خلال حفل الزفاف، شاركت فرقة الموسيقى في العزف، وكذلك في الرقص مع صديقاتها، كذلك العريس في فرحة شهد عليها الفنانان تامر حسني ومينا عطا وغيرهما.

موضوعات متعلقة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

«ريم الردان».. حكاية أول مصرية تحصل على درجة ضابط مناوبة ملاحية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

الصور

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

الأكثر قراءة

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

غدا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو

اليوم حفل مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» للفلسطيني ناجي الناجي

حمدي مصطفي.. جندي مجهول فى سلاسل «روايات الجيب»