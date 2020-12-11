انتشار أمني في شوارع غزة لتطبيق قرار الإغلاق بسبب «كورونا»

انتشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، في شوارع القطاع اليوم الجمعة؛ لتطبيق قرار الإغلاق المشدد الذي يستمر حتى صباح الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، اليوم الجمعة.وقال علي النادي، مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، إن مديري الشرطة في المحافظات، يتابعون تطبيق قرار حظر التجوال بدءًا من الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الخميس وحتى السابعة صباح الأحد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الوزارات والمؤسسات المعنية.وأكد أن الإغلاق سيكون شاملًا ومُشددًا، ولن يسمح فيه بالحركة إلا لمركبات الشرطة والأمن والصحة والبلديات وعمال النظافة وشركة الكهرباء والصيدليات في نطاق مُحدد.وأضاف «لن يتم التهاون مع أي مواطن مُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال، وسيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل ست حالات وفاة و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، بعد إجراء 1726 فحصًامخبريًا.ولفتت الصحة، في بيانها اليومي، إلى وفاة 6 مواطنين في المشافي جراء إصابتهم بـ«كورونا»، ليرتفع العدد الكلي للوفيات منذ مطلع مارس الماضي إلى 175 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 730 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 17425 حالة، لافتة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 27434 إصابة.