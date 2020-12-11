وساطة مصرية.. تفاصيل مقترح إسرائيلى لـ«حماس» بشأن تبادل أسرى

قدمت إسرائيل مقترحًا جديدًا لحركة حماس الفلسطينية، عبر الوساطة المصرية، بشأن عقد صفقة تبادل أسرى، مقابل إجراءات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وزيادة المساعدات الطبية.وكشفت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، تفاصيل المقترح الإسرائيلي، الذي ينص على «زيادة المساعدات الطبية التي يحتجاها القطاع المحاصر، في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ مشاريع اقتصادية»، حسبما نشرت «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.وأشارت المصادر الفلسطينية، إلى أن إسرائيل أعربت عن إمكانية موافقتها على الإفراج عن أسرى أمنيين، وإعادة جثامين الشهداء، لكنها رفضت الإفراج عن منفذين العمليات ضد الإسرائيليين، رافضة إمكانية أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى كبرى على غرار «شاليط».وأكدت المصادر، أن حماس رفضت بشدة قبول الطلب الإسرائيلي، وبالتالي لم يكن هناك انفراج بين الطرفين، مشيرة إلى أن «حماس لا تملك توقعات عالية بشأن فرص نجاح تنفيذ صفقة في المرحلة الحاية، والجميع يدرك أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن قضية الأسرى ليس جديًا، خاصة فى وقت يتوقع فيه إجراء انتخابات في إسرائيل، وأن العرض تم تقديمه لكسب الوقت».