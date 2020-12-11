رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:27 م
مزرعة للبط
مزرعة للبط
وكالات
طباعة
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الجمعة، انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا الأسبوع داخل مزرعة للبط فى بلدة سان جان دي براي فى جنوب غرب فرنسا.

وقالت المنظمة في تقرير نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه تم إعدام جميع الطيور في المزرعة.

وتعد هذه ثاني مزرعة للبط في المنطقة ينتشر فيها مرض إنفلونزا الطيور خلال شهر ديسمبر.

وقالت اللجنة المهنية لمنتجي كبد البط المسمن في رسالة عبر البريد الإلكتروني الثلاثاء الماضي إنها «مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع تفشي مرض إنفلونزا الطيور، على عكس المرات السابقة».

يذكر أن مزارع البط الفرنسية قد واجهت تفشيًا واسع النطاق لإنفلونزا الطيور في عامي 2016 و2017.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

اعترافات المتهم بسرقة 5 فيلات بالتجمع: دفنت الحصيلة فى حديقة

«مخدرات وقتل خطأ».. تفاصيل إحالة نجل وزير سابق للجنايات

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

الصور

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

ما الوقت الأفضل لرياضة المشي؟

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

اليوم حفل مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» للفلسطيني ناجي الناجي

حمدي مصطفي.. جندي مجهول فى سلاسل «روايات الجيب»

اليوم.. حفل «رباعي أوتار» في «المانسترلي»

غدا.. «ذاكرة الوطن» يحتفل بأعياد مدينة بورسعيد الباسلة