إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الجمعة، انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا الأسبوع داخل مزرعة للبط فى بلدة سان جان دي براي فى جنوب غرب فرنسا.وقالت المنظمة في تقرير نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه تم إعدام جميع الطيور في المزرعة.وتعد هذه ثاني مزرعة للبط في المنطقة ينتشر فيها مرض إنفلونزا الطيور خلال شهر ديسمبر.وقالت اللجنة المهنية لمنتجي كبد البط المسمن في رسالة عبر البريد الإلكتروني الثلاثاء الماضي إنها «مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع تفشي مرض إنفلونزا الطيور، على عكس المرات السابقة».يذكر أن مزارع البط الفرنسية قد واجهت تفشيًا واسع النطاق لإنفلونزا الطيور في عامي 2016 و2017.