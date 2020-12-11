رغم الإغلاق.. تحذيرات من ارتفاع إصابات «كورونا» مجددًا فى فرنسا

حذرت السلطات الصحية في فرنسا، من إمكانية حدوث زيادة جديدة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، بعدما أدت إجراءات الغلق الصارمة إلى تراجع فى الحالات على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.تباطأ معدل التراجع واستقر عدد الحالات الإيجابية للفيروس عند مستوى نحو عشرة آلاف حالة جديدة يوميًا، حسب بيان نشرته الصحة العامة فى فرنسا، اليوم الجمعة.كان معدل الوفيات عند مستوى مرتفع رغم تراجع معدل الحالات الإيجابية بين تلك التى خضعت للاختبارات.ودعت السلطات الصحية في فرنسا، المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقررت الحكومة، أمس الخميس، وقف تسهيل إجراءات فيروس كورونا، فيما لا تزال المتاحف ودور العرض والمسارح مغلقة حتى يناير، وسوف يظل حظر التجوال مفروضًا بين الثامنة مساء والسادسة صباحًا.ومن ناحية أخرى، أكدت إحدى المحاكم أن وقف تشغيل «التلفريك» في أماكن التزلج في فترة العطلات قانوني، رغم أن له عواقب اقتصادية وخيمة.وكان قرار الحكومة بوقف تشغيل تلفريك التزلج مع إبقاء بلدات التزلج مفتوحة، قد أثار جدلًا في المناطق الجبلية التي تعتمد على السياحة الشتوية.