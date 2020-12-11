رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم الإغلاق.. تحذيرات من ارتفاع إصابات «كورونا» مجددًا فى فرنسا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:17 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حذرت السلطات الصحية في فرنسا، من إمكانية حدوث زيادة جديدة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، بعدما أدت إجراءات الغلق الصارمة إلى تراجع فى الحالات على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

تباطأ معدل التراجع واستقر عدد الحالات الإيجابية للفيروس عند مستوى نحو عشرة آلاف حالة جديدة يوميًا، حسب بيان نشرته الصحة العامة فى فرنسا، اليوم الجمعة.

كان معدل الوفيات عند مستوى مرتفع رغم تراجع معدل الحالات الإيجابية بين تلك التى خضعت للاختبارات.

ودعت السلطات الصحية في فرنسا، المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقررت الحكومة، أمس الخميس، وقف تسهيل إجراءات فيروس كورونا، فيما لا تزال المتاحف ودور العرض والمسارح مغلقة حتى يناير، وسوف يظل حظر التجوال مفروضًا بين الثامنة مساء والسادسة صباحًا.

ومن ناحية أخرى، أكدت إحدى المحاكم أن وقف تشغيل «التلفريك» في أماكن التزلج في فترة العطلات قانوني، رغم أن له عواقب اقتصادية وخيمة.

وكان قرار الحكومة بوقف تشغيل تلفريك التزلج مع إبقاء بلدات التزلج مفتوحة، قد أثار جدلًا في المناطق الجبلية التي تعتمد على السياحة الشتوية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

«مخدرات وقتل خطأ».. تفاصيل إحالة نجل وزير سابق للجنايات

الصور

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

ما الوقت الأفضل لرياضة المشي؟

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

اليوم حفل مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» للفلسطيني ناجي الناجي

حمدي مصطفي.. جندي مجهول فى سلاسل «روايات الجيب»

اليوم.. حفل «رباعي أوتار» في «المانسترلي»

غدا.. «ذاكرة الوطن» يحتفل بأعياد مدينة بورسعيد الباسلة