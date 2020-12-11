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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الزملوط» يتابع المشروعات الزراعية بقرية «أسمنت» بالداخلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمعدلات العمل بمشروع زراعة التوت لإنتاج الحرير المقام بقرية أسمنت على مساحة ٥٠ فدانا.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع ضمن جولته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة، يرافقه الأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، حيث تفقد ماكينة حل الحرير محلية الصنع والتي تعد بديلا للماكينات المستوردة عالية التكلفة، حيث يتم إعدادها لتشغيلها لإنتاج باكورة المشروع.

وفي نفس الجولة بالقرية تفقد المحافظ مشروعا زراعيا مقاما على مساحة ١٠٠ فدان بنظامي الصوب الزراعية والزراعة التقليدية المكشوفة، لإنتاج الخضروات بأنواعها، بالإضافة إلى مشتل نخيل يحتوي على ٧ آلاف شتلة، حيث وجه بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية بالقرية والمدينة لفتح منافذ بيع لتسويق منتجات المشروع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما وافق الزملوط على طلب صاحب المشروع بتنفيذ مبادرة زراعة التوت لإنتاج الحرير علي مساحة ١٠ أفدنة، وذلك من ضمن المساحه الكلية المخصصة للمشروع.

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