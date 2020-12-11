الكشف على 600 مواطن مجانًا في كفرالشيخ ضمن مبادرة «نور حياة»

واصلت فعاليات مبادرة "نور حياة" الكشف المجاني على أهالي مركز دسوق بكفرالشيخ، من كبار السن وتلاميذ المدارس، للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.واستكملت القافلة أعمالها لليوم الثاني، والتى بدأت بنادى المعملين بدسوق بدعم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة، وبالتنسيق مع جمعية رسالة فرع دسوق، واستفادت من القافلة من أبناء مدينة دسوق والقرى المجاورة أكثر من 600 حالة، تم الكشف عليهم خلال اليومين، الخميس والجمعة، وصرف العلاج لهم مجانا وتحديد موعد عمليات بمستشفى القوات المسلحة مجانا، والتى يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية.وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مدينة دسوق، أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية "نور حياة" يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات.