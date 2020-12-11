ميركل تشيد بأهمية اتفاق المناخ الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي

رحبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، باتفاق توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون بواقع 55% على الأقل بحلول نهاية العقد الحالي، في أعقاب مناقشات جرت الليلة الماضية في بروكسل.ووصفت المستشارة الألمانية، التي ترأس بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، هذا الهدف الأكثر طموحا، بأنه "نتيجة مهمة للغاية".وأضافت ميركل "كان الأمر يستحق البقاء طوال الليل من أجل ذلك"، وأشادت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، أيضا بالهدف الجديد في بيان منفصل، قائلة: "إنه اتفاق جيد ومهم للغاية، الذي عملنا نحن في الحكومة الألمانية بجد من أجله خلال الأشهر القليلة الماضية".وكان زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في وقت سابق اليوم الجمعة على خفض الانبعاثات الكربونية بالتكتل بنسبة 55 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد الحالي، في خطوة كبيرة مقارنة بالهدف الحالي لخفض الانبعاثات.وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة على موقع "تويتر" إن: "أوروبا تتولى القيادة في المعركة ضد التغير المناخي"، مضيفا: "قررنا خفض انبعاثاتنا المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول 2030".وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت على مدار عشر ساعات منذ مساء أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة.وأصدرت القمة بين زعماء دول التكتل قرارات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا والعقوبات بشأن تركيا، ولكن أهداف المناخ كانت أكثر قضية شائكة خلال المحادثات.