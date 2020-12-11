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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تستولى على 52 مبنى من أملاك الفلسطينيين خلال أسبوعين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:30 م
إسرائيل
إسرائيل
وكالات
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قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل هدمت أو صادرت ما مجموعه 52 مبنى يملكها فلسطينيون خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر المكتب في تقرير له، أن عمليات الهدم والمصادرة تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، ما أدى إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين.

وحسب التقرير، فإن من بين المباني المستهدفة، كان 49 مبنًى تقع في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة إسرائيل أمنيًا وإداريًا، وثلاثة في القدس الشرقية.

وهدمت في يوم 25 نوفمبر، السلطات الإسرائيلية، 10 مبانٍ، بما شملته من أربعة كيلومترات تقريبًا من أنابيب المياه التي قُدمت كمساعدات إنسانية، في 7 تجمعات بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وهذه المنطقة مصنّفة في معظمها على أنها مغلقة لأغراض التدريب العسكري، ما يعرض سكانها البالغ عددهم 1400 نسمة لخطر الترحيل القسري.

وهُدم 13 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين، على أساس الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح تنفيذ عمليات الهدم في غضون 96 ساعة من صدور الأمر بإزالتها، ومبنيان من المباني الثلاثة التي هدمت في القدس الشرقية على يد أصحابها لتفادي المزيد من الغرامات والرسوم.

هذا ودعا الاتحاد الأوروبي سلطات إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، مجددًا تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

جاء ذلك في بيان محلى أصدره ممثل الاتحاد الأوروبى، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

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