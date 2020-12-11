الهند ترحب بجهود الكويت لحل الخلاف الخليجي

رحبت الحكومة الھندیة، اليوم الجمعة، بتصريحات دولة الكويت حول المباحثات المثمرة التي جرت لحل الأزمة الخليجية، وقال أنوراج سریفاستافا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الھندیة، رأینا البیان من الجانب الكویتي بأن مناقشات مثمرة جرت لحل الخلاف في المنطقة، كما رأینا تصریحات من دول أخرى، في ھذا الصدد ونرحب بھذه الإعلانات.وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الھندیة أن "الھند تشترك في علاقات حضاریة، واقتصادیة، وسیاسیة، وثقافیة وثیقة مع جمیع دول الخلیج، ونأمل بعلاقات متناغمة بین كافة دول مجلس التعاون الخلیجي".وفي وقت سابق، كشف وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات مثمرة جرت في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي.وقال وزیر الخارجیة الكویتي، في بیان سابق ألقاه عبر تلفزيون دولة الكویت، إنه في إطار جھود المصالحة التي سبق أن قادھا الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرارًا للجھود التي یبذلھا حالیًا الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمیر دولة الكویت، والرئیس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فیھا كافة الأطراف حرصھم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نھائي یحقق ما تصبو إلیه من تضامن دائم بین دولھم وتحقیق ما فیه خیر شعوبھم.