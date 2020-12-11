18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة بلغت 18 سفينة.وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.