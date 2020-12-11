ضبط 23 ألف قرص مخدر بـ 1.3 مليون جنيه بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن الجيزة، أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية حال استقلاله "سيارة نقل"، وعثر على مخبأ سرى بداخله (23 ألف قرص مخدر - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي مليون و300 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.