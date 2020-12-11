حديقة الحيوان بالجيزة: الحيوانات بخير.. وملتزمون بالإجراءات الاحترازية

أوضحت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، حقيقة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بين الحيوانات بالحديقة.وقالت "صابر" في تصريح خاص لـ "الدستور" إنه لا يوجد كورونا بين الحيوانات فى الحديقة والحيوانات جميعها بخير.وأضافت مها صابر خلال تصريحاتها قائلة:« ولا يوجد لدينا عامل مصاب أو أحد مُربي الحيوانات وأى شخص تظهر عليه الأعراض أو الاشتباه يتم إعطاء إجازة له على الفور».واستكملت مها صابر أن أكثر الحيوانات عرضة للإصابة هو الشمبانزي لذلك يتم التعامل معاه من خلال حواجز، مؤكدة أنه يتم التعقيم جيدًا واستخدام الكلور والمطهرات فى جميع أنحاء الحديقة.وأكدت مها صابر أن الحديقة ملتزمة بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات.