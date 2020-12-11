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محافظات

ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:52 م
ندوات مستمرة للتوعية
ندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب
كتب صلاح حسنى
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شنت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة مريان ميلاد، حملة مكبرة للتوعية بخطورة سمكة الأرنب؛ لما تمثله من خطر شديد على الصحة يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة.

وأشارت ميلاد إلى أن تلك الخطوة بناء على تعليمات وزارة الصحة بشن حملات مستمرة لتوعية المواطنين بالامتناع عن شراء تلك السمكة الخطيرة، والتي تنتشر في بعض المحلات التجارية والأسواق الشعبية.

وأضافت أنه تم توزيع ملصقات معبرة عن شكل السمكة لتستخدمها جميع الإدارات الصحية خلال الندوات التي تعقدها بالوحدات الصحية والمراكز، بالإضافة إلى المرور على محلات بيع السمك والأسواق للتأكيد على المواطنين.

وأكملت أن سمك القراض السام المشهورة بـ"سمكة الأرنب"، لتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب، وتحتوي على غدد ذات سمية عالية وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتسمى في مصر سمك النفيخة، لأنها تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر، استعدادًا للهجوم، والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

وأشارت في تحذيرها إلى أنها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدًا، ومن بين الأعراض ارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع، وفى حالة السم المركز تؤدى إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيبوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعًا.

كما أوضحت أن سم هذه السمكة من نوع "تيدرودوتاكسين" وهو يتركز في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.
ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية
ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية
ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية
ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية
ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية
ملصقات ملونة وندوات مستمرة للتوعية بسمكة الأرنب السامة بالقليوبية

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