21 وفاة و1743 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2451 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت وزيرة الصحة- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.