اتهامات وعتاب.. تفاصيل معركة الـ 5 ساعات في اجتماع مجلس «المحامين»

كشفت مصادر من «المحامين»، عن تفاصيل اجتماع مجلس النقابة، أمس الخميس، برئاسة رجائي، مشيرة إلى حدوث خلافات شديدة بين النقيب والأعضاء وصلت إلى حد اتهامات في الذمم المالية وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة بدون وجه حق أو بسبب المجاملات.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه «رغم كون جدول أعمال المجلس حول تعديل اللائحة الداخلية الجديدة ورفع سقف العلاج، إلا أن نقيب المحامين رجائي عطية، حاول التركيز على أمور اتحاد المحامين العرب، والحديث عن الأزمات التي واجهها في خلال الأسبوع الماضي».وأضافت «مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة، تدخل في الحديث رافضًا القرارات الفردية للنقيب في الفترة الأخيرة في كثير من الملفات، آخرها وقف عضو مجلس النقابة خالد أبو كراع، عن العمل دون الرجوع إلى المجلس أو هيئة المكتب على الأقل».وتابعت «رد عطية عليه منفعلا ومتهمه بالحرص على التدخل في أمور الماليات بالنقابة، وصرف شيكات دون العودة إليه بصفته النقيب، ووجود مخالفات في ذلك»، مضيفة «لم يسكت سخي، ورد رافضًا الاتهامات، مشيرًا إلى أن عطية هو من يجري مخالفات في حد الإنفاق ويجامل أنصاره».وواصلت «عطية تولي الحديث مشيرًا: إلى أن عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة، قدم لي طلب بخصوص المخالفات بالماليات والشيكات التي تصدر عن بعض أعضاء المجلس، واتضح أنه على صواب، ولكن تم تضليلي وقتها لاكتشف الآن، كم هائل من المخالفات وتعاون بين أعضاء المجلس وموظفين بالنقابة».واستطردت «اتهامات عطية بوجود مخالفات دفعت أمانة الصندوق سيد عبد الغني وعبد المجيد هارون، بالتدخل في الحديث، مؤكدين أن لديهم تبريرات، ولكن رجائي أكد أنه يتم صرف أموال بشكل مبالغ فيه، دون التأكد من الأمور ومخالفة لائحة المجلس وأيضًا عدم التأكد من صرفها في العلاج أو العمليات».وبينت أن «سخي هو الآخر رد متهمًا النقيب نفسه بتجاوز حد التعاقد ومحاباة أنصاره، فرغم أن حد التعاقد 30 ألفًا فقط، وافق عطية على شيكات وصلت إلى 130 ألفًا، ومنهم عملية سعيد حسن، نقيب محامي السويس، الذي حصل على 130 ألفًا، رغم عدم احتياجه المال من ناحية ومن أخرى كون العملية التي نفذها كسر في اليد لا تستدعي كل هذا المبلغ».وذكرت أن «عمر هريدي، وكيل النقابة، رفض التعامل بهذه الطريقة والتركيز على أمور اتحاد المحامين العرب، وتجاهل المهم وأزمات المحامين المصريين، ثم هدد رجائي بالانسحاب، وتراجع بدعم من صلاح سليمان».وأكملت «عطية عاتب المجلس وقال إن 18 عضوًا وقعوا على رفض ما يتم بحق خالد أبو كراع، وتم التوصل إلى اعتذار خالد ثم قبل رجائي عطية الاعتذار، ووعد بحل الأمر مع المحكمة في ظل أنه تم تقديم بلاغات بحقه وقرارات بوقفه عن العمل»، موضحة أن الاجتماع استمر من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً، وفي النهاية تم اتخاذ قرار بتأجيله بسبب إرهاق الأعضاء.