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محافظات

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:25 م
تسوية الطرق بالقرى
تسوية الطرق بالقرى
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على الاستمرار في أعمال رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى وإزالة أي تراكمات فوق الطبقة الأسفلتية وكشط المطبات لتسهيل عملية الانتقال والمرور خاصة على الطرق الحيوية، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين موجها رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع مديرية الري والمرور على مخرات السيول وتطهيرها باستمرار وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها تماما لأي تغييرات مناخية مؤكدًا أن جاهزية مخرات السيول تعد العامل الرئيسي في مواجهة الأزمة وتفادى الخسائر. 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة وتسوية الطرق وكشط المخلفات والمطبات الناتجة عن أعمال التطوير بعدد من المناطق، وفقًا لخطة المحافظة، حيث أشرف تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، على الحملة وتم تسوية وتمهيد وإزالة المطبات العشوائية والتربة الطينية لعدد من الشوارع بالمنطقة الغربية، للتيسير على المواطنين في الانتقالات الداخلية باستخدام جليدرات ولوادر وقلابات الوحدة المحلية، كما تم المرور على مخرات السيول بالمدينة الصناعية، للتأكد من تطهيرها وعدم وجود معوقات في مجري السيل وجاهزيتها، تحسبًا لأي تغييرات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة.  

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