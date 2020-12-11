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حوادث

ضبط تشكيل عصابي احترف سرقة السيارات بالإسكندرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:35 م
ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص في سرقة السيارات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دوائر أقسام المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (3) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

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