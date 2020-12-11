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الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إصابات بحادث دهس فى لندن
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:53 م
حادث دهس في لندن
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أفادت وكالة نوفوستي بوقوع حادث دهس في العاصمة البريطانية لندن، دون أن تعرف دوافعه.
"الدستور" ستوافيكم لاحقًا بالتفاصيل.
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