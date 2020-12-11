السيسى يوجه بمنح لقاء كورونا مجانًًا للمواطنين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانًا للمواطنين.ومن المقرر منح الدفعات الأولى للفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.واستقبلت مصر، أمس الخميس، أول شحنة من اللقاح الصينى سينوفارم، ضمن حرص القيادة السياسية على صحة المصريين، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تستقبل اللقاح.وحصل اللقاح على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، فيما وافقت اللجنة العلمية بوزارة الصحة على استخدامه، بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.