البورصة تربح 7.7 مليار جنيه الأسبوع المنقضى

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.7 مليار جنيه، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه مقابل 642.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 %.وسجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14 مليار جنيها، في حين بلغت كمية التداول نحو 3446 مليون ورقة منفَّذة على 265 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2710 ملايين ورقة منفَّذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثَّلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91% خلال تعاملات الأسبوع.