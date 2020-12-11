وزير الأوقاف: الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القضاء على الفساد أحد أهم مقومات أى حكم رشيد، فالحكم الرشيد يبنى على أربع دعائم أساسية، هى: إقامة العدل، ومواجهة الفساد، وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس، مؤكدًا أن الحفاظ على المال أحد الكليات الست التى أحاطها الشرع الحنيف بالعناية والرعاية والصيانة، فشرع للحفاظ على المال حد السرقة، كما شرع الضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، وندبنا إلى توثيق الديون والمعاملات، وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق.وأكد وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بـمسجد الثورة بمصر الجديدة محافظة القاهرة اليوم الجمعة، بعنوان: "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد"، أن المفسد أو المختلس أو مستحل الحرام إن أفلت من حساب الخلق فلن يفلت أبدًا من قبضة الخالق، فالمال الحرام سم قاتل مهلك لصاحبه فى الدنيا والآخرة.وأشار وزير الأوقاف، إلى أن القضاء على الفساد وعمل الحوكمة الكفيلة بالقضاء عليه واجب شرعى ووطنى ومجتمعى، يقول الحق سبحانه وتعالى: "فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْأَرْضِ"، فالفساد نقمة والإصلاح نعمة، يقول تعالى: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ"، ويقول سبحانه وتعالى: "أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِى الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ"، هذا تقى وهذا فاجر لا يستوون، ويقول سبحانه: "قُل لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".