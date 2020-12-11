جونسون: من المحتمل عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنه يوجد احتمال كبير الآن بإمكانية إخفاق بريطانيا في عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي رغم المحادثات الجارية في هذا الشأن.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، حسبما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه أمر وزراءه بالاستعداد لإمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق، وذلك قبل 3 أسابيع فقط على انتهاء الفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد (بريكست).وتأتي تصريحات "جونسون" بعدما أخفق في تقديم تنازلات خلال اجتماع استغرق 3 ساعات عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بروكسل مساء أمس الأول الأربعاء، وأوضح، عقب عقد اجتماع مع مجلس الوزراء البريطاني، أن المجلس اتفق على أن "وجود اتفاق على الطاولة الآن لا يأتي في الوقت المناسب بالنسبة لبريطانيا".وأكد "جونسون" أنه لن يقوم بوقف المحادثات وستستمر المفاوضات، ولكن بالنظر إلى ما وصلت إليه بريطانيا حتى الآن يتعين على الجميع الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، ويأتي ذلك بعدما طرحت المفوضية الأوروربية خطط طوارئ جديدة أمس الخميس لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة بهدف تأمين ربط الطرق الأساسية ورحلات الطيران وإمكانية الوصول لأسطول الصيد.من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان، إن المفاوضات مستمرة، ولكن نظرًا لاقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية لبريكست فإنه لا يوجد ضمان لتنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب في حالة التوصل إليه، مضيفة أن مسئولية المفوضية هي الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك عدم التوصل لاتفاق مع بريطانيا بحلول الأول من يناير المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد من المتوقع أن يسبب اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا، والذي قد يحدث وسط اندلاع أي موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد بعد عيد الميلاد المجيد.