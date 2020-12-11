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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:42 م
لوحات بجاليري بيكاسو
لوحات بجاليري بيكاسو
خالد حماد
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تستضيف قاعة بيكاسو بالزمالك معرض "رحلة الروح " للفنانين مصطفى رمزي، أحمد فريد"، في السابعة مساء غد السبت، الموافق 12 ديسمبر، ويستمر حتى يوم 27 ديسمبر.

وجاءت كلمة المعرض: "تنطلق الروح من مصدرها برحلتها الحياتيه إلى الكائن الإنساني لتخرجه من صمته المظلم إلى ميلاد نوراني تسري فيه الحياة كما يسري تيار كهرباء يبدد الظلام نور فيشع في أركان المعمورة لإظهار الأشياء ليهدي بها الإنسان، كذلك الروح تسري في الإنسان بكل ما يحمل من صفات جامعه دون الخلائق".

أحمد فريد من الإسكندرية، ولد فى بيت فني أهله لتنمية موهبته، ثم التحق بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك وتخرج فيها عام 2002، وفى 2008 حصل على الماجيستير عن "الرمزية فى الفن" بتقدير امتياز، وفى عام 2014 نال شهادة الدكتوراه فى فلسفة الفن من جامعة سان فرانسيسكو.

تعددت مواهب "فريد" فى التشكيلى والتمثيل والإذاعة، فهو عضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية، ومثل مصر فى سويسرا عام 1991 وعام 1994.

أما الفنان مصطفى رمزي فهو مواليد القاهرة سنة 1937، تخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم تصوير فى 1962، عمل رسامًا فى عدد من الصحف والمجلات مثل روزا اليوسف، صباح الخير، العربي الصغير بالكويت".

وأحد الرواد الذين استلهموا رشاقة الخط العربي فى تحقيق رؤية جمالية بعمله الفنى، كما أنه أنجز وزاوج بين جماليات الخط العربي وجماليات التشكيل والتكوين اللوني والدرامي في تجسيد الملاحم الشعبية.

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