«عموم مسلمى روسيا» يبرز كلمة وزير الأوقاف عن القيم والأخلاق

أبرز الموقع الرسمي للإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا، كلمة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حول القيم والأخلاق والتى ألقاها فى المؤتمر الدولي الذي نظمته بموسكو، أمس الخميس، تحت عنوان: "الأخلاقيات الدينية فى عصر الوباء".وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأخلاق ميزان اعتدال الحضارات واستقامتها، وأن انحدار الأخلاق في أى أمة إيذان بانهيار حضارتها، والأخذ برأى أهل الاختصاص مطلب شرعى، كما أكد أن للمحن والشدائد آدابها، ومن أهمها: الأدب مع الله وحسن الرجوع إليه، فزمن المحن هو زمن التوبة والأوبة إلى الله.