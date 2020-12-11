التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في البدرشين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين، بعدما تبين من خلال التحريات وسماع أقوال أسرته عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، صدمه قطار في البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا مقيما بالبدرشين صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.