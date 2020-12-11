رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» الراعى الرسمى لنادى غزل المحلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:02 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار عن رعايتها لفريق غزل المحلة لكرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس للإعلان عن رعاة فريق غزل المحلة نقل الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران تهنئة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والعاملين بقطاع الطيران للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأحمد عمرو رئيس شركة مصر للغزل والنسيج ود. مصطفي عبده رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم (تحت التأسيس) علي صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز المصري لموسم هذا العام 2020-2021 وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن المشاركة في المسابقة الرياضية الأكثر جماهيرية.

وأعرب "زكريا" عن سعادته برعاية الشركة الوطنية مصرللطيران لفريق غزل المحلة أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية متمنيًا له التوفيق في مشوار البطولة، مؤكدًا استعداد مصر للطيران لتقديم كل التسهيلات اللازمة لفريق غزل المحلة والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة كونها الناقل الرسمي لمعظم البطولات الرياضية التي تقام في مصر.

موضوعات متعلقة

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

الصور

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

ما الوقت الأفضل لرياضة المشي؟

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

اليوم حفل مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» للفلسطيني ناجي الناجي

حمدي مصطفي.. جندي مجهول فى سلاسل «روايات الجيب»

اليوم.. حفل «رباعي أوتار» في «المانسترلي»

غدا.. «ذاكرة الوطن» يحتفل بأعياد مدينة بورسعيد الباسلة